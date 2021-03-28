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Капитан «Уральских пельменей» планирует снять фильм на Урале

28 марта 2021, 10:41
Фото: pixabay.com
Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков планирует снять свой фильм на Урале.

Сценарий актер не разглашает, но уточняет, что жанр фильма будет семейная комедия про отцов и детей и будет касаться личных ценностей. Предполагаемый бюджет фильма составит 50 миллионов рублей, сообщает Е1.

Река Чусовая станет местом съемки группы, работающей над фильмом. Они уже ездили на Урал для осмотра. Старт записи фильма может произойти в 2021 году, но могут перенестись на следующий летний сезон. Причиной задержки называют сложность расположения места съемок.

Там и летом-то не проехать, потому что это съемочная группа, оборудование. Мы даже специальные какие-то подъезды смотрели, чтоб были. Там есть очень классные съемочные виды, но туда просто не добраться. Придется на себе тащить всё оборудование, это тяжело,отметил Андрей Рожков.

В работе над фильмом уже участвует Михаил Боярский. Он выдвигает идеи, активно участвует в разработке сценария. Однако пока неизвестно, кто будет режиссером картины. Андрей Рожков отмечает, что ищет на это место человека, который бы прочувствовал сюжет и добавил свое видение. Также актер хочет отразить в сценарии природу Урала, горы.

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