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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 марта

28 марта 2021, 15:31
Фото: TagilCity.ru
Загрязняющих веществ в атмосфере газоанализатор не выявил. Замеры проводились в 19.55 на Вагонке на улице Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Во время измерений температура воздуха составляла +2 градуса. Дул северо-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.

Газоанализатор не выявил превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.

Замеры были представлены в прямом эфире в Instagram.

Напомним, жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух в городе. Куда именно можно обратиться, выяснила редакция TagilCity.ru.

Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
Узнать подробнее

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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