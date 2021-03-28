Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 28 марта

Во время измерений температура воздуха составляла +2 градуса. Дул северо-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.
Газоанализатор не выявил превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.
Замеры были представлены в прямом эфире в Instagram.
Напомним, жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух в городе. Куда именно можно обратиться, выяснила редакция TagilCity.ru.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.