Прятавшийся в отделе полиции Екатеринбурга адвокат заявил о нападении полковника МВД

Напомним, адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных. Девушка сбежала из семьи без документов, как он рассказывает, из-за принуждения к браку. Защитник помогал ей восстанавливать документы. К отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу.