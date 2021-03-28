Синим цветом загорятся здания Екатеринбурга в поддержку людей с аутизмом

В этот день в городе с 20:15 до 06:00 зажгется синяя подсветка на главных городских зданиях. Праздничная иллюминация появится на театре юного зрителя, театре балета «Щелкунчик» и здании Администрации города. Также она будет работать на проспекте Ленина и улице Свердлова, сообщается на официальном сайте города Екатеринбург.