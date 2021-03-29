Экс-глава следственного отдела СКР Михаил Бусылко не признал вину по делу о взятке

По материалам дела вознаграждение в размере около 2 млн рублей Бусылко и адвокат Владислав Вострецов передали от бизнесмена Виталия Трухина. За то, чтобы СК возобновил уголовное дело о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина».