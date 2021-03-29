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Из-за взрыва в жилом доме пострадал житель Екатеринбурга

29 марта 2021, 03:53
Фото: E1.ru
Стали известны подробности взрыва на третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге. В результате пострадал хозяин квартиры, в которой произошел хлопок.

В результате происшествия 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Пожарные выносили его голым, он успел скинуть с себя одежду, рассказала E1 старшая по дому.

Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.

Фото: E1.ru

Сообщается, что мужчина нигде не работал. Один из соседей подозревает его в производстве наркотиков, но старшая по дому так не считает. Женщина сообщила, что владелец жилища не пьет и не курит.

Напомним, 28 марта ошибочно сообщалось о взрыве газа в доме на улице Орловской, 52 в Екатеринбурге.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Уралмаше в Екатеринбурге
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