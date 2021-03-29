«Может встать НТМК»: машинисты пожаловались на неисправные локомотивы

В письме отмечается, что при введении новой системы оплаты труда на НТМК зарплата составителей поездов УЖДТ значительно увеличилась и стала равна зарплате машинистов «СПТ-НТ», хотя сложность работы и ответственность у машинистов значительно выше, чем у составителей поездов. При этом, авторы обращения утверждают, что заработная плата в «СПТ-НТ» не повысилась ни по одной профессии.