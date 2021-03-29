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Пенсионерка погибла из-за пожара на улице Газетная в центре Нижнего Тагила

29 марта 2021, 08:05
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Тагильчанка погибла из-за пожара, который произошел вечером 28 марта на улице Газетная, 25, сообщат отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 28 марта в 19.36. В квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Газетная, 25 были повреждены домашние вещи и имущество.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате возгорания из-за отравления продуктами горения погибла хозяйка квартиры 1933 года рождения. Также в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом госпитализирован сын погибшей, 1960 года рождения.

Предварительно, мужчина уснул в кровати с непотушенной сигаретой. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

По данному факту территориальным следственным отделом СКР организовано проведение доследственной проверки, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По имеющимся данным, признаков насильственной смерти на теле погибшей не выявлено.

Напомним, 28 марта из-за пожара на улице Газетная, 25 в Нижнем Тагиле были эвакуированы жители подъезда.

Квартира загорелась на улице Газетная в Нижнем Тагиле
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