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Posted 29 марта 2021, 12:42

Published 29 марта 2021, 12:42

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 марта

29 марта 2021, 12:42
Сюжет
Выбросы
29 марта газоанализатор не выявил в воздухе загрязняющих веществ. Замеры проводились в районе ж/д вокзала.

Температура воздуха составляла +4 градуса, дул северный ветер со скоростью четыре метра в секунду.

Такие погодные условия оказались благоприятными для рассеивания грязных веществ. Прибор не выявил наличие диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.

С 27 марта прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция проводит в Instagram.

Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда тагильчанам жаловаться на грязный воздух.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Выбросы#Замеры
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