Показания по нулям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 29 марта

Posted 29 марта 2021, 12:42
Published 29 марта 2021, 12:42
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Температура воздуха составляла +4 градуса, дул северный ветер со скоростью четыре метра в секунду.
Такие погодные условия оказались благоприятными для рассеивания грязных веществ. Прибор не выявил наличие диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда тагильчанам жаловаться на грязный воздух.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.