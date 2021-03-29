Призером конкурса «Учитель года России» стала тагильский педагог Ольга Семенова

Площадкой для проведения второго конкурсного дня стал Детский технопарк Кванториум в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, рассказала Ольга в беседе с редакцией TagilCity.ru. Конкурсанты участвовали в круглом столе на тему «Как развивать функциональную грамотность: разговор с родителем». Также для финалистов конкурса были проведены мастер-классы.
Модератором круглого стола выступила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. В роли со-модераторов и родителей участвовали начальник отдела министерства образования Наталья Сокольская и ректор Института развития образования Светлана Тренихина.
После круглого стола все участники продемонстрировали свои мастер-классы, где раскрывали секреты своих педагогических технологий.
Мой мастер-класс был связан с развитием «4 К» компетенций (креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация). В качестве практической части всем желающим было предложено попробовать стать художниками и создать свое произведение, рассказала педагог.
Она пояснила, что во время мастер-класса активными участниками стали и сами конкурсанты, и члены жюри, и группы поддержки. Жюри отметило, что мастер класс был ярким, красочным и креативным.
Мне было легко и интересно с моими коллегами. Все они настоящие профессионалы, которые работают увлеченно, талантливо. Атмосфера сложилась теплая и дружеская. Несмотря на насыщенную программу, время пролетело незаметно, отметила Ольга Семенова.
По результатам всех четырех конкурсных мероприятий жюри определило трех победителей. Первое место получила Мария Андреева, учитель начальных классов из Артинского ГО. Второе место заняла Ольга Семенова, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 32 из Нижнего Тагила. Третье место присудили Наталье Созонтовой, учителю английского языка из Полевского ГО.
Подобные конкурсы позволяют находиться в развитии, они стимулируют к профессиональному росту, поиску наиболее эффективных педагогических технологий. А общение с коллегами-единомышленниками обогащает и помогает найти новые идеи, отметила тагильчанка.
Ольга выразила признательность организаторам конкурса, жюри и финалистам конкурса за открытое общение, энтузиазм и искренние эмоции.
Именно эти талантливые люди сделали конкурс особенным, неповторимым и запоминающимся, подытожила педагог.
Напомним, в очный финал регионального конкурса «Учитель года России» прошли семь педагогов из Свердловской области. Первый этап проходил 19 марта в Екатеринбурге в лицее № 88.