Призером конкурса «Учитель года России» стала тагильский педагог Ольга Семенова

Площадкой для проведения второго конкурсного дня стал Детский технопарк Кванториум в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, рассказала Ольга в беседе с редакцией TagilCity.ru. Конкурсанты участвовали в круглом столе на тему «Как развивать функциональную грамотность: разговор с родителем». Также для финалистов конкурса были проведены мастер-классы.