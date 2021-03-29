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За 2 млн взятки двое полицейских и директор завода на Урале пойдут под суд

29 марта 2021, 11:25
Фото: 1Mediainvest.ru
За взятку 2 миллиона рублей под суд пойдут два полицейских, посредник и директор уральского завода.

Следствием установлено, что в полицию Первоуральска было возбуждено уголовное дело о хищении товарно-материальных ценностей предприятия-контрагента завода. Директор завода, причастность которого проверялась по делу, нашел посредника, через которого планировал передать взятку двум оперативным сотрудникам, которые вели следствие по делу. Деньги предназначались для покровительства в прекращении уголовного дела или бездействии.

22 апреля 2017 года в Екатеринбурге директор передал через посредника один миллион рублей в качестве первой части взятки. Полицейские разделили деньги между собой.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении:

  • двух экс-полицейских отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительном сговору, в особо крупном размере);
  • посредника по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере);
  • директора завода по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере).

Дело будет рассмотрено в суде Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Напомним, 21 марта сообщалось о задержании губернатора Пензинской области Ивана Белозерцева. Ему вменяют получение взятки в размере 31 миллиона рублей. 24 марта состав правительства региона ушел в отставку.

В отставку ушло правительство Пензенской области после ареста губернатора
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#Суд#Взятка#Екатеринбург#Свердловская область#Первоуральск#Завод#Директор#Происшествия
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