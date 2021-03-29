За 2 млн взятки двое полицейских и директор завода на Урале пойдут под суд

Следствием установлено, что в полицию Первоуральска было возбуждено уголовное дело о хищении товарно-материальных ценностей предприятия-контрагента завода. Директор завода, причастность которого проверялась по делу, нашел посредника, через которого планировал передать взятку двум оперативным сотрудникам, которые вели следствие по делу. Деньги предназначались для покровительства в прекращении уголовного дела или бездействии.
22 апреля 2017 года в Екатеринбурге директор передал через посредника один миллион рублей в качестве первой части взятки. Полицейские разделили деньги между собой.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении:
Дело будет рассмотрено в суде Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Напомним, 21 марта сообщалось о задержании губернатора Пензинской области Ивана Белозерцева. Ему вменяют получение взятки в размере 31 миллиона рублей. 24 марта состав правительства региона ушел в отставку.