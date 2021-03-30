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100-летний саговник зацвел «короной» в Ботаническом саду Екатеринбурга

30 марта 2021, 05:03
Фото: Ботанический сад
На днях 100-летний саговник зацвел «короной», похожей на шишку с множеством коротких и пушистых листочков, в Ботаническом саду Екатеринбурга.

Так у саговника поникающего, который в народе называют саговой пальмой, формируется «мегастробил» («женская шишка»), где образуются семена. Об этом Е1 рассказали специалисты Ботанического сада.

Набрал цвет и мужской экземпляр растения возрастом больше 60 лет - лепидозамия Перовского. В его «шишках» формируется пыльца.

Последний раз такое явление в екатеринбургском Ботаническом саду наблюдали 5 лет назад.

Саговник поникающий встречается в природе редко, найти это растение можно только на побережье южных японских островов Кюсю и Рюкю. А лепидозамия Перовского растет только в двух штатах Австралии.

Некоторые виды саговниковых находятся на грани исчезновения, и поэтому занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

#Сад#Растения#Цветы#Общество#Новости УрФО
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