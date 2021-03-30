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«Гейзер высотой с три этажа»: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу на Уралмаше

30 марта 2021, 03:41
Фото: скриншот видео Е1
Фонтан высотой в три этажа бил из-под земли в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии.

Вечером 29 на Уралмаше на улице Стахановская в Екатеринбурге произошла коммунальная авария.

У нас тут «гейзер» бьет из-под земли высотой с третий этаж. Затопило всю улицу и тротуары, рассказали E1 местные жители.

По их словам, в одном из домов затопило подвал, а на дороге в некоторых местах начал разрушаться асфальт. Также затоплены несколько дворов, люди не могут пройти.

В «Водоканале» сообщили что специалисты устраняют аварию, на место выехала аварийная бригада.

Напомним, 27 марта из-за гидроудара жители поселка Уралец остались без холодной воды. Трубу прорвало из-за того, что тушившие барак пожарные резко выкачали воду из гидрантов.

Из-за гидроудара жители поселка Уралец под Нижним Тагилом остались без холодной воды
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#Коммунальная авария#Уралмаш#Екатеринбург#Потоп#Новости УрФО#Происшествия
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