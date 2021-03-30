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Лотерейные миллионеры и нелегалы в общепите. Итоги дня Свердловской области

30 марта 2021, 14:04
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 марта.

Один миллион рублей в лотерею выиграли жители Нижнего Тагила. Победителями оказалась семья Коневых. Они приобрели билет в одном из отделений почты города. По словам пары, они всегда считали себя везучими. Выигрыш чета направит на закрытие ипотечного кредита.

Жители Нижнего Тагила выиграли миллион в лотерею
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Мигранты в Свердловской области в ходе спецоперации были оштрафованы на 320 тысяч рублей. В ходе мероприятия «Нелегальный мигрант» была проведена проверка более чем 400 граждан иностранных государств. Нарушения установленного на территории России режима пребывания были выявлены у 71 человека. Полицейские проводили рейд на предприятиях и в жилых домах. Больше всего нелегалов было найдено в сфере общественного питания. 22 административных материала было составлено на недобросовестных работодателей.

Штрафов на 320 тысяч выписано нелегальным мигрантам в Свердловской области
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В Свердловской области за сутки выявлено 136 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших за время пандемии на Среднем Урале достигло 82 387 человек. В больницах региона находятся 299 пациентов в тяжелом состоянии, среди которых 95 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 75 711 с начала эпидемии, из них 148 — за минувшие 24 часа. В регионе зафиксировано 2 726 летальных случаев. 11 свердловчан умерли за период с 29 по 30 марта.

136 новых случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
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Новым министром финансов Свердловской области был назначен Александр Старков. Кандидатура единогласно была принята депутатами ЗакСо. За Старкова проголосовали 40 народных избранников. Новый министр назвал основным направлением политики регионального бюджета — социальное обеспечение свердловчан. Александр Старков отметил, что важнейшей задачей является снижение государственного долга Свердловской области.

Новым министром финансов Свердловской области стал Александр Старков
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#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Итоги
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