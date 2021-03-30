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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил реформу администрации города

30 марта 2021, 12:51
Фото: Яндекс.Карты
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил внести изменения в структуру администрации города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Мэр предлагает не разбивать деятельность заместителей на определенные направления. Вместо этого, глава города самостоятельно будет решать, сколько ему требуется помощников и кто из них будет решать определенные задачи.

Кроме того, Алексей Орлов предложил организовать департамент молодежной политики и департамент социальной политики.

Решение о принятии документа будет принимать городская дума.

Напомним, Алексей Орлов занял пост мэра Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. Ранее он был первым вице-губернатором региона.

Главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов
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