«Может загореться в любой момент»: уральцы жалуются на артемовский завод

Сотрудники Красногвардейского машзавода, находящегося рядом с «Артемовским шпалопропиточным заводом», пожаловались за нарушение режима противопожарной безопасности своих соседей, сообщает URA.RU.
Коллективная жалоба была подана в мэрию и городскую прокуратуру города Екатеринбурга. В ней сообщается, что на огнеопасном производстве шпалопропиточного завода шпал нет воды для ликвидация возможных бедствий.
По словам рабочих, на территории нет пожарных источников и вода на производство доставляется в пластиковых канистрах. На площадке используются огнеопасные материалы, отсутствуют склады готовой продукции и она хранится рядом с печами в непосредственной близости с открытым огнем.
Напомним, от взрыва баллона с газом на заводе в Полевском погиб рабочий.