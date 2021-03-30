TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти в 2 млн обойдется покупка кресел Нижнетагильскому колледжу искусств

30 марта 2021, 13:40
Фото: 1Mediainvest.ru
В НТКИ почти за два миллиона рублей будут куплены новые кресла для зрителей. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

16 рядов кресел будут куплены для зрительного зала. В стоимость входит доставки, установка и сами кресла. Согласно закупке, поставляемый продукт должен соответствовать эскизу по конструкции.

Зрительный зал будет иметь вместительность до 414 человек. Образовательное учреждение занимается подготовкой профильных педагогов.

Напомним, 3 марта сообщалось об объявлении конкурса на покупку рояля для Нижнетагильского колледжа искусств за 3,1 миллиона рублей. В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг.

Материалы по теме
Нижнетагильский колледж искусств получит средства на покупку музыкальных инструментовМузыкальная школа в Нижнем Тагиле получила новые духовые инструменты на 2,5 миллиона
#Колледж#Тендер#Колледж искусств#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14