Почти в 2 млн обойдется покупка кресел Нижнетагильскому колледжу искусств

Напомним, 3 марта сообщалось об объявлении конкурса на покупку рояля для Нижнетагильского колледжа искусств за 3,1 миллиона рублей. В соответствии с конкурсной документацией, рояль должен быть новым, собранным вручную и черного цвета, весом не менее 320 кг, но не более 324 кг.