TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полиция и МЧС вскрывают двери в Среднеуральском женском монастыре

30 марта 2021, 16:19
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники правоохранительных органов и МЧС прибыли в Среднеуральский женский монастырь, который был основан экс-монахом Сергием, и готовятся вскрывать двери трапезной.

Причиной инцидента стало сообщение о том, что на территории монастыря было запущено организованное питание, сообщает Ура.ру со ссылкой на адвоката отца Сергия Павла Бабикова. Теперь полицейские пытаются найти признаки преступления по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Спасатели также готовятся вскрывать трапезную.

История с женским монастырем — это весьма длительная «Санта-Барбара», и последняя серия, думаю, будет тогда, когда будет найден главный фигурант этой скандальной темы,заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 18 марта стало известно, что два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы прибыли в Среднеуральский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители.

Полиция и миграционная служба нагрянули в Среднеуральский женский монастырь
Узнать подробнее

Материалы по теме
Еще один суд инициировала епархия Екатеринбурга за здания Среднеуральского монастыряСиловики снова штурмуют монастырь отца СергияПолиция и миграционная служба нагрянули в Среднеуральский женский монастырь
#Полиция#Среднеуральск#Среднеуральский женский монастырь#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14