Полиция и МЧС вскрывают двери в Среднеуральском женском монастыре

Причиной инцидента стало сообщение о том, что на территории монастыря было запущено организованное питание, сообщает Ура.ру со ссылкой на адвоката отца Сергия Павла Бабикова. Теперь полицейские пытаются найти признаки преступления по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Спасатели также готовятся вскрывать трапезную.