Участок для постройки школы на 1,2 тысячи мест предоставлен в Нижнем Тагиле

На заседании законодательного собрания Свердловской области депутатами согласована передача в собственность Нижнего Тагила участка на улице Мелентьева. В этом месте планируется постройка школы на 1200 мест. Стоимость земельного участка составляет более 42 миллионов рублей, сообщает «Федералпресс».
Бюджетом Нижнего Тагила запланировано выделить на постройку 86 миллионов, сообщает первый вице-спикер Виктор Шептий.
Законодательное собрание Свердловской области также утвердило передачу в федеральную собственность вокзала детской железной дороги в Екатеринбурге.
В данный момент времени здание вокзала находится в ведении РЖД, но в мае 2021 года истекает срок договора, сообщает Федералпресс. В помещении в кванториуме проводятся занятия для многих детей.
Планировалась передача здания в федеральную собственность еще в 2014 году по заключенному соглашению.