Власти муниципалитетов Свердловской области смогут сами выбирать дома для реновации

епутатами Свердловской области принят законопроект, который позволяет городам определять дома для программы реновации на свое усмотрение. Выбранные дома должны быть отражены на генеральном плане города, сообщает Законодательное собрание Свердловской области.
Чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральными нормами создается проект комплексного развития территорий (КРТ) или программа реновации. В разработанный документ входят дома, которые должны быть отражены на схеме территориального планирования Свердловской области. В обязанность властей муниципалитетов должно будет входить заключение договоров о КРТ по инициативе владельцев земельных участков.
Программа реновации создана в 2020 году, тогда был подписан федеральный закон о ее создании, а областной нормативный акт свердловское Заксобрание одобрило в середине марта 2021 года.
Положения программы позволят ускорить сроки расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Также законопроект вносит поправки в участии жителей в процессе реновации. Так, горожане смогут выразить свое мнение на общественных слушаниях изменения в генеральный план города и программу КРТ. Собственники квартир в домах, попавших под реновацию, будут задавать на общих собраниях интересующие вопросы.
В программу реновации, кроме других городов, вошли также Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Пока не определены площадки, где будет проходить КРТ. Сейчас проводится подготовка документов. Планируется, что в городах будет произведен снос депрессивных кварталов и постройка новых домов, но это произойдет при условии согласия большей части жильцов.
Напомним, порядок сноса домов в рамках реновации будет определен в Екатеринбурге. 30 марта законодательное собрание планирует рассмотреть законопроект о порядке реновации жилья. По словам спикера ЗакСО Людмилы Бабушкиной, законы помогут активизировать работу по расселению граждан из непригодного для проживания жилья.