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За пинок полицейского в живот екатеринбурженке грозит до пяти лет лишения свободы

30 марта 2021, 09:41
Фото: pixabay.com
Уголовное дело возбуждено на жительницу Екатеринбурга о нападении на полицейского. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении 29-летней жительницы Екатеринбурга Уральским СУТ СК России возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника правопорядка. Она обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), сообщает Znak.com.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, 25 марта женщина ждала вылета в Турцию в аэропорте Кольцово. В ходе спора с работником аэропорта, была привлечена полиция. Екатеринбурженка оказалась в алкогольном опьянении, в результате чего представитель авиакомпании отказал ей в перелете. Она была доставлена в линейный отдел МВД России. В дежурной части при оформлении административного протокола, нарушительница порядка ударила одного из сотрудника полиции в живот.

Уголовное дело расследуется, ведутся все необходимые мероприятия контроля. На наличие и определение степени тяжести повреждений у сотрудника правопорядка, назначена судмедэкспертиза. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев.

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