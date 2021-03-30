За пинок полицейского в живот екатеринбурженке грозит до пяти лет лишения свободы

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, 25 марта женщина ждала вылета в Турцию в аэропорте Кольцово. В ходе спора с работником аэропорта, была привлечена полиция. Екатеринбурженка оказалась в алкогольном опьянении, в результате чего представитель авиакомпании отказал ей в перелете. Она была доставлена в линейный отдел МВД России. В дежурной части при оформлении административного протокола, нарушительница порядка ударила одного из сотрудника полиции в живот.