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Жители Нижнего Тагила выиграли миллион в лотерею

30 марта 2021, 07:12
Фото: 1mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила Юлия и Иван Коневы выиграли миллион в лотерею. Счастливый билет они приобрели на почте, когда ходили забирать посылки.

Семейная пара - жители Нижнего Тагила выиграли миллион в 1368 тираже лотереи «Русское лото», купив два билета в одном из почтовых отделений. Трансляцию тиража они смотрели в записи.

Я всегда знал, что мы удачливые. Юлия отмахивалась и смеялась, а я твердил: «Вот посмотришь, сама же и вытащишь счастливый билет», передает слова тагильчанина пресс-служба «Русского лото».

Как рассказали организаторам лотереи Юлия и Иван, выигрыш они потратят на погашение ипотеки.

Один из крупнейших выигрышей за последнее время - свыше 57 миллионов рублей в феврале достался жителю Липецка, который пожелал остаться для общественности неизвестным.

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#Лотерея#Удача#Выигрыш#Общество#Нижний Тагил
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