Арестован главный фигурант дела о слежке за уральскими политиками и бизнесменами

Мужчину арестовали до 26 мая, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу суда. Базанова обвинили по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).