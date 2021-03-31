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Арестован главный фигурант дела о слежке за уральскими политиками и бизнесменами

31 марта 2021, 15:35
Фото: 1mediainvest.ru
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца заключил под стражу фигуранта уголовного дела о слежке за уральскими политиками и бизнесменами Евгения Базанова.

Мужчину арестовали до 26 мая, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу суда. Базанова обвинили по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

Предполагается, что вторая статья имеет отношение к делу о поджоге летом 2020 года филиала клиники «Уральская», который находится на улице Уральской, 57/2.

Отмечается, что Евгений Базанов будет представлен в роли организатора преступной группы, которая прослушивала политиков и бизнесменов с Урала.

Напомним, 30 марта в Екатеринбурге, в рамках мероприятий по уголовному делу о слежке за политиками, состоялись обыски. Выезды прошли по 13 адресам, в результате семерых подозреваемых увели на допрос в отделение полиции.

Обыски по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге
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