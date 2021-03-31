Любовнику беременной школьницы из Екатеринбурга грозит 4 года лишения свободы

В полицию поступило сообщение от врача Екатеринбургского клинического перинатального центра. Девушка проживает в полной семье, на учете в органах не состоит. В ходе следствия установлено, что с февраля 2021 года она неоднократно вступала в половую связь с 18 летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию. Молодой человек дал признательные показания.