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Любовнику беременной школьницы из Екатеринбурга грозит 4 года лишения свободы

31 марта 2021, 08:14
Фото: pixabay.com
Задержанному 18-летнему любовнику екатеринбургской школьницы грозит 4 года тюремного срока.

Молодой человек задержан сотрудниками ПДН в Екатеринбурге, от него забеременела 15-летняя ученица школы № 157. Срок беременности 8-9 недель, сообщает ЕАН.

В полицию поступило сообщение от врача Екатеринбургского клинического перинатального центра. Девушка проживает в полной семье, на учете в органах не состоит. В ходе следствия установлено, что с февраля 2021 года она неоднократно вступала в половую связь с 18 летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию. Молодой человек дал признательные показания.

Для возбуждения уголовного дела материалы проверки переданы в Следственный комитет. Юноше грозит привлечение по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По данной статье наказание достигает до 4 лет лишения свободы.

Напомним, за беременность школьницы четыре года тюрьмы грозит парню из деревни под Алапаевском.

За беременность школьницы четыре года тюрьмы грозит парню из деревни под Алапаевском
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#Екатеринбург#Беременность#Уголовная ответственность#Школьница#Новости УрФО#Общество
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