На допандемийные показатели по уровню безработицы вышла Свердловская область

В 2021 году на работу устроились более 24 тысяч уральцев. Это на три тысячи больше показателя аналогичного периода 2020 года. В общей сложности за три месяца с регистрационного учета ушло 67,5 тысячи безработных, рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.