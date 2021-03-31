TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На допандемийные показатели по уровню безработицы вышла Свердловская область

31 марта 2021, 17:08
Фото: 1mediainvest.ru
Уровень безработицы снизился в Свердловской области. По численности трудоустроенных граждан служба занятости вышла на допандемийные показатели. Уровень регистрируемой безработицы снизился до 3,86%, когда в 2020 году он составлял 5,39%, сообщает департамент информполитики региона.

На совещании исполняющий обязанности губернатора Александр Высокинский заявил, что меры по снижению безработицы должны регулярно находиться в центре внимания.

В 2021 году на работу устроились более 24 тысяч уральцев. Это на три тысячи больше показателя аналогичного периода 2020 года. В общей сложности за три месяца с регистрационного учета ушло 67,5 тысячи безработных, рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Этому способствовало, в первую очередь, открытие центров занятости и организация личного приема граждан,подчеркнул Антонов.

Отмечается, что в рамках национального проекта «Демография» будет осуществляться переобучение, в котором могут поучаствовать уральцы, потерявшие работу из-за пандемии, а также люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми.

В 2021 году работодателям будет выделена субсидия в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года,сообщил Дмитрий Антонов.

Планируется, что с помощью программы работу найдут почти 10 тысяч свердловчан.

Напомним, в Нижнем Тагиле уровень безработицы составляет 3,6%. Это позволило городу войти в список городов с самой низкой безработицей.

Нижний Тагил вошел в топ городов Свердловской области с низким уровнем безработицы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловскстат: безработица в регионе выросла в 1,4 разаНовый рекорд: почти 100 тысяч уральцев получили пособие по безработице в 2020 годуНижний Тагил вошел в топ городов Свердловской области с низким уровнем безработицы
#Статистика#Свердловская область#Александр Высокинский#Безработица#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14