Олег Тони: ВСМ Москва — Санкт-Петербург повысит поток туристов в Петербург

Posted 31 марта 2021,, 17:31
Published 31 марта 2021,, 17:31
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как пишет newia.ru, подготовка заходов железной дороги в Москву и Санкт-Петербург может начаться в 2022 году.
Примерная стоимость проекта ВСМ составит 1,7 трлн рублей. Строительство планируется завершить через пять лет, а уже к 2030 году магистраль должна окупиться. Курирует проект замглавы РЖД, начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.
По его словам, железная дорога позволит увеличить туристический поток в Санкт-Петербург и разгрузить транспортную инфраструктуру. В дальнейшем магистраль позволит вывести грузовое сообщение в направлении Балтики.
Глава Минфина Антон Силуанов поддержал строительство ВСМ, отметив, что финансирование проект может получить из ФНБ.
«Мне кажется, что в первую очередь это должны быть окупаемые инфраструктурные проекты. ВСМ один из таких», — сказал он.
По мнению Тони, в перспективе магистраль может стать крупным трансграничным узлом и дать новый стимул отношениям России со странами ЕС. Так, после завершения ВСМ Москва — Санкт-Петербург можно рассмотреть транзит до финской столицы — Хельсинки. Заинтересованность в этом проекте уже подтвердил министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.