«Печатают на принтере»: уральский врач пожаловалась на поддельные «ковидные» анализы

Женщина утверждает, что такие справки могут запросить только сотрудники медицинского учреждения. Им якобы звонит тот, кому нужен «отрицательный» результат, чтобы направиться за границу или в санаторий и просит сделать «документ». Медик сообщает, что лично видела, как такие справки офомрляют, подбирают шрифт, распечатывают на цветном принтере.