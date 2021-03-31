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В фальсификации COVID-тестов обвинила коллег медик детской больницы в Екатеринбурге

31 марта 2021, 03:46
Фото: 1Mediainvest.ru
Врач ДГБ № 9 в Екатеринбурге обвинила коллег в подделывании результатов тестов на коронавирус. Она заявляет, что для получения справки не берут мазки.

Такие справки выдают тем, кому нужен отрицательный тест. Например, для поездки за границу или к месту отдыха. Для этого у секретаря есть шаблоны справок от различных лабораторий. В них подбирается шрифт, вставляются нужные фамилия, имя и отчество, а затем распечатывается на цветном принтере.

Фото: e1.ru

Все этапы я видела своими глазами. От этапа поиска принтера до распечатки справки, рассказала E1 медик.

Такие операции проделываются для экономии на тестировании. Человек без выраженной симптоматики может сдать тест только в частной клинике, предполагает врач.

В ДГБ № 9 сообщили, что такая информация не соответствует действительности и выразили готовность рассмотреть и дать комментарий по любым файлам.

#Справка#Екатеринбург#Подделка#Медицинская справка#Тест#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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