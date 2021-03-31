В фальсификации COVID-тестов обвинила коллег медик детской больницы в Екатеринбурге

Такие справки выдают тем, кому нужен отрицательный тест. Например, для поездки за границу или к месту отдыха. Для этого у секретаря есть шаблоны справок от различных лабораторий. В них подбирается шрифт, вставляются нужные фамилия, имя и отчество, а затем распечатывается на цветном принтере.