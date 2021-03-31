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В съёмке порно с 9-летней девочкой подозревается тагильчанин

31 марта 2021, 08:26
Фото: pixabay.com
Мужчина из Нижнего Тагила снимал порно с 9-летней девочкой. Ему грозит уголовное наказание.

46-летнего мужчину арестовали в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в съемке порно с девятилетней девочкой. Ранее он уже был судим за изготовление порнографии с детьми, сообщает КП-Екатеринбург.

Съемки велись на телефон, в сеть было выложено два видеоролика. На данный момент рецидивист находится под стражей.

В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Мужчине грозит срок от трех до десяти лет тюремного заключения.

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