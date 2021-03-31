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В тройку лидеров по заболеваемости ВИЧ-инфекцией вошла Свердловская область

31 марта 2021, 11:06
Фото: 1mediainvest.ru
По итогам прошлого года Свердловская область вошла в тройку лидеров по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 72 тысячи новых подтвержденных диагнозов зарегистрировано в России за 2020 год.

На территории страны за 2020 год официально зарегистрировано 72 023 новых случая подтвержденной ВИЧ-инфекции.

За 2020 год показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ составил 49,1 новых случая на 100 тыс. населения. Кемеровская область 124,6 новых случая, Свердловская область — 95,9 случая, Пермский край - 95,9, — приводит цифры из доклада Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом редакция URA.RU.

По пораженности населения ВИЧ-инфекцией Свердловская область занимает третье место (1,85% на 100 тыс. населения). На первом месте Кемеровская область, на третьем Иркутская область (1,95%). Также в лидерах по выявленным случаям Челябинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

Также в документе говорится, что большинство диагнозов пришлось на жителей в возрасте 30 - 49 лет. Хотя в 2000 году чаще заражались ВИЧ-инфекцией россияне в возрасте 15 - 29 лет.

Напомним, в середине марта пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщала, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и венерическими заболеваниями в городе снижается.

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#ВИЧ#Свердловская область#Общество#Здоровье
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