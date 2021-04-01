Будущие водители начали сдавать на права по-новому

Из нововведений — будущим водителям отменили экзамен на площадке. Это касается экзамена на категорию B, которую получают для управления легковыми автомобилями. В ГИБДД связывают отмену с тем, что во время парковки происходит малая доля ДТП, а пострадавшие в таких случаях бывают редко, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Изменилось бальная штрафная шкала. Появилась отдельная группа оценки, по которой экзамен сразу признается не сданным. Например, непристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону во время движения.
Также в машину экзаменуемого будут допускаться наблюдатели. Это могут быть представители автошколы, другие кандидаты или общественники.
Кроме того, принимающий экзамен сотрудник ГИБДД сможет менять маршрут, а не двигаться по плану. Это поможет избежать случаев, когда работники автошколы заранее обучают будущих водителей движению по определенным дорогам.