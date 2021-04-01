Будущие водители начали сдавать на права по-новому

Из нововведений — будущим водителям отменили экзамен на площадке. Это касается экзамена на категорию B, которую получают для управления легковыми автомобилями. В ГИБДД связывают отмену с тем, что во время парковки происходит малая доля ДТП, а пострадавшие в таких случаях бывают редко, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.