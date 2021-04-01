Бюджет здравоохранения Свердловской области увеличился на 24 миллиарда рублей

В ходе заседания правительства Свердловской области, утвержден проект постановления по внесению изменений в государственную программу развития здравоохранения в Свердловской области.
Общее увеличение планируется за счет различных источников на сумму более 24 миллиардов рублей. В 2021 году наибольших изменений коснется реализация программ по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Внесенные изменения государственной программы Свердловской области приведены в соответствие с Законом Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». За период с 2017 по 2024 год объем финансирования увеличен на 24,6 миллиардов рублей.
На 2021 год вложение в систему здравоохранения составило всего – 93,7 миллиарда рублей, в него вошли расходы федерального бюджета, ТФОМС Свердловской области, а также расходы областного бюджета.
Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета в 2021 - 2023 годах областной субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, которые возникают при реализации региональной программы здравоохранения. Запланированные расходы в 2021 году на этот проект составили 3,2 миллиона рублей.