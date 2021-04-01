Еще несколько зданий с современной архитектурной подсветкой появится в Нижнем Тагиле

В дальнейшем есть планы сделать световыми доминантами районов красивейшие здания на Вые, Красном Камне и Вагонке. После завершения работ по ремонту фасада по Ленина, 11, в котором располагается редакция газеты «Тагильский рабочий», на нем также установят световые точки. Рассматриваются варианты подсветки культурного центра «Дом Окуджавы» по улице Карла Маркса, 20А,рассказал Владислав Пинаев.