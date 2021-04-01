Минимальную цену на табачную продукцию установили в России

В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей, передает слова директора по работе с органами государственной власти JTI Россия Василия Груздева РИА Новости.