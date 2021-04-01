Минздрав утвердил правила направления беременных свердловчанок на диагностику

Была утверждена двухуровневая модель ведения диагностики и правила маршрутизации пациенток. Документ размещен на региональном интернет-портале правовой информации.
На первом этапе беременные должны направляться на диагностику в один из 16 межмуниципальных кабинетов охраны плода. Второй этап: диагностика в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка». Отмечается, что первый этап необходим для всех женщин, когда второй — для тех, кто начал испытывать осложнения.
Также приказ утверждает форму протокола скринингового УЗИ женщин в 11-14 недель беременности и на 19-21-й неделе.
Напомним, в январе областной Минздрав утвердил распределение работы женских консультаций в регионе. Роддома Нижнего Тагила получили второй уровень в новой классификации.