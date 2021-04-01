Минздрав утвердил правила направления беременных свердловчанок на диагностику

На первом этапе беременные должны направляться на диагностику в один из 16 межмуниципальных кабинетов охраны плода. Второй этап: диагностика в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка». Отмечается, что первый этап необходим для всех женщин, когда второй — для тех, кто начал испытывать осложнения.