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Минздрав утвердил правила направления беременных свердловчанок на диагностику

1 апреля 2021, 14:35
Фото: 1mediainvest.ru
Правила проведения пренатальной диагностики утверждены на Урале. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Была утверждена двухуровневая модель ведения диагностики и правила маршрутизации пациенток. Документ размещен на региональном интернет-портале правовой информации.

На первом этапе беременные должны направляться на диагностику в один из 16 межмуниципальных кабинетов охраны плода. Второй этап: диагностика в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка». Отмечается, что первый этап необходим для всех женщин, когда второй — для тех, кто начал испытывать осложнения.

Также приказ утверждает форму протокола скринингового УЗИ женщин в 11-14 недель беременности и на 19-21-й неделе.

Напомним, в январе областной Минздрав утвердил распределение работы женских консультаций в регионе. Роддома Нижнего Тагила получили второй уровень в новой классификации.

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#Беременность#Свердловская область#Андрей Карлов#Минздрав#Здоровье
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