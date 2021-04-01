Новые люди предложили организовать шведский стол в школьных столовых

Сейчас школьное питание вызывает серьезную критику у родителей. И это понятно, ведь ребенку необходимо не просто заглушить голод в перерыве между уроками, но получить все необходимые полезные вещества, витамины и микроэлементы. Все большее число жителей Екатеринбурга ответственно относится к вопросам питания, что не может не радовать. Новые люди также заботятся о будущем поколении. Мы собираем предложения из разных городов и поселков. Вместе с идеями экспертов они войдут в программу партии,заявил Егор Невидимов.