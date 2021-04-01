Новые люди предложили организовать шведский стол в школьных столовых

Об этом в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания, сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.
30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый организации школьного питания. Участники сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги.
Так, федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками.
В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара. Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия,пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева.
Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подтвердил, что качество питания ребёнка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.
Существенно повысить качество жизни россиян поможет комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Для этого нужно изменить законодательство, поставив во главу угла не цену, а качество продуктов и их полезность для детского организма.
Из меню предлагается убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть в меню замену коровьему молоку для тех, кто не переносит лактозу - растительное или миндальное молоко.
Впрочем, качественное – не всегда дорогое. «Новые люди» уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей. Поможет в этом и расширение функций родительских советов: они имеют полное право контролировать и состав меню, и разумность цен. При этом фотографии блюд для школьный столовых предлагается добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.
Ещё одно новшество – организация питания в формате «шведских столов», где представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане. Представитель Свердловского регионального отделения партии «Новые люди» Егор Невидимов считает, что наша область могла бы стать пилотным регионом для реализации этой программы:
Сейчас школьное питание вызывает серьезную критику у родителей. И это понятно, ведь ребенку необходимо не просто заглушить голод в перерыве между уроками, но получить все необходимые полезные вещества, витамины и микроэлементы. Все большее число жителей Екатеринбурга ответственно относится к вопросам питания, что не может не радовать. Новые люди также заботятся о будущем поколении. Мы собираем предложения из разных городов и поселков. Вместе с идеями экспертов они войдут в программу партии,заявил Егор Невидимов.