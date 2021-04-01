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Оплатить возврат денег от АО «МММ» убедили пожилую свердловчанку телефонные мошенники

1 апреля 2021, 16:27
Фото: 1mediainvest.ru
Телефонные мошенники пообещали 75-летней жительнице Екатеринбурга вернуть деньги, которые она когда-то вложила в компанию Сергея Мавроди АО «МММ». Однако после всех операций женщина лишилась своих сбережений.

По словам пострадавшей, с ней связался мужчина, который рассказал, что хочет отдать ей один миллион рублей. Деньги пенсионерка получает в качестве дивидендов за вклад в компанию Мавроди, пишет ЕАН. Звонивший заверил, что ранее ее деньги не пропали, поскольку все это время они приумножались на счете. Однако для получения суммы необходимо оплатить пересылку из Москвы и соответствующую пошлину.

После с женщиной связался «специалист по международным переводам». Он продиктовал, куда следует перевести деньги. В результате сумма ущерба составила 328 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Напомним, 25 марта другая пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «безопасный» счет 850 тысяч рублей и лишилась накоплений.

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#Екатеринбург#Уголовное дело#Обман#Пенсионерка#Телефонные мошенники#Новости УрФО#Происшествия
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