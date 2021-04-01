Оплатить возврат денег от АО «МММ» убедили пожилую свердловчанку телефонные мошенники

По словам пострадавшей, с ней связался мужчина, который рассказал, что хочет отдать ей один миллион рублей. Деньги пенсионерка получает в качестве дивидендов за вклад в компанию Мавроди, пишет ЕАН. Звонивший заверил, что ранее ее деньги не пропали, поскольку все это время они приумножались на счете. Однако для получения суммы необходимо оплатить пересылку из Москвы и соответствующую пошлину.