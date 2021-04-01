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Отреставрированные экспонаты появятся в тагильском парке советской скульптуры

1 апреля 2021, 17:16
Фото: скриншот видео ТК «Телекон»
К Нижнетагильскому музею изобразительных искусств прибыли будущие скульптуры, которые после реставрации установят в городском парке советской скульптуры.

Экспонаты приехали из Невьянска. Переговоры по поводу их транспортировки велись более полугода, поскольку скульптуры являются объектами культурного наследия и охраняются государством.

На них претендовал Невьянский музей, но поскольку у нас есть определенная программа и многолетний опыт работы с подобной скульптурой, выбор был сделан в нашу пользу,рассказала ТК «Телекон» заведующая отделом городской скульптуры Александра Шемякина.

Теперь в фонде музея находятся скульпторы двух пионеров и «Мальчик с голубями». На данный момент из фрагментов предстоит собрать полноценные экспонаты. Планируется, что работы займут около двух лет. Первым реставрировать начнут «Мальчика с голубями».

Напомним, для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ закупят скульптуры из Европы.

Скульптуры из Европы появятся в Тагильской лагуне
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#Скульптуры#КТГ Парк советских скульптур#Реставрация#Музей#Нижний Тагил#Общество
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