Отреставрированные экспонаты появятся в тагильском парке советской скульптуры

Теперь в фонде музея находятся скульпторы двух пионеров и «Мальчик с голубями». На данный момент из фрагментов предстоит собрать полноценные экспонаты. Планируется, что работы займут около двух лет. Первым реставрировать начнут «Мальчика с голубями».