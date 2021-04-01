Отреставрированные экспонаты появятся в тагильском парке советской скульптуры

Экспонаты приехали из Невьянска. Переговоры по поводу их транспортировки велись более полугода, поскольку скульптуры являются объектами культурного наследия и охраняются государством.
На них претендовал Невьянский музей, но поскольку у нас есть определенная программа и многолетний опыт работы с подобной скульптурой, выбор был сделан в нашу пользу,рассказала ТК «Телекон» заведующая отделом городской скульптуры Александра Шемякина.
Теперь в фонде музея находятся скульпторы двух пионеров и «Мальчик с голубями». На данный момент из фрагментов предстоит собрать полноценные экспонаты. Планируется, что работы займут около двух лет. Первым реставрировать начнут «Мальчика с голубями».
Напомним, для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ закупят скульптуры из Европы.