Референс-центр дородовой диагностики появится в Екатеринбурге

Планируется, что в центре будут осуществляться УЗИ, оцениваться изображения и исследования, которые были направлены из межмуниципальных центров, а также проводиться консультации с использованием телемедицины. Если во время развития у плода будут выявляться пороки, беременные будут приглашаться на очный прием.