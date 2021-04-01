Рецидивист обесточил два подъезда дома на ГГМ в Нижнем Тагиле и попался жильцам

Полицейские проверили задержанного на причастность к аналогичному хищению кабеля электропроводки на Уральском проспекте, 58. Предварительно установлено, что этот же мужчина вырезал кабель и сдал в пункт приема на улице Береговая — Краснокаменская. В отношении работника организации составлен административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).