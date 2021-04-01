tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2021, 05:15

Published 1 апреля 2021, 05:15

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Рецидивист обесточил два подъезда дома на ГГМ в Нижнем Тагиле и попался жильцам

1 апреля 2021, 05:15
Рецидивист вырезал 30 метров кабеля и оставил без света квартиры в двух подъездах дома на ГГМ в Нижнем Тагиле. Его с поличным задержали жильцы.

Жители дома № 39 на улице Дружинина передали задержанного полиции. Они рассказали участковому, что за день до происшествие приметили подозрительного мужчину, крутившегося возле дома. Уже на следующий день он вернулся с ножовкой. Местные жители сразу же вызвали полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Ранее он уже имел проблемы с законом. Он вышел из места лишения свободы в августе 2020 года. Был осужден за имущественные преступления.

Полицейские проверили задержанного на причастность к аналогичному хищению кабеля электропроводки на Уральском проспекте, 58. Предварительно установлено, что этот же мужчина вырезал кабель и сдал в пункт приема на улице Береговая — Краснокаменская. В отношении работника организации составлен административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

В отношении подозреваемого в краже кабеля возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, за кражу лифтовых запчастей на ГГМ были задержаны два тагильчанина. Они похитили и сдали в металлолом направляющие и уголки для лифтовой кабины. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Материалы по теме
Полицейская подобрала чужую карту в уральском городе и отправилась на шоппингДвух тагильчан поймала полиция из-за кражи денег из банкомата и телефона в школеОбвиняемая в угоне российских автомобилей банда парней пойдет под суд в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#ГГМ#Кабель#Кража#Задержание#Жильцы#Дружинина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика