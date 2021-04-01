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Спам признан Свердловским судом информационным насилием

1 апреля 2021, 13:40
Фото: pixabay.com
Спам, отправленный на электронную почту, признан Постановлением Свердловского УФАС России информационным насилием.

За распространение сведений рекламного характера без согласия потребителей теперь назначен штраф, сообщает URA.RU.

ПАО «Росгосстрах Банк» привлечено к административной ответственности за противоправные действия по распространению рекламы без согласия адресата. По ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»), присуждено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Письмо с рекламной информацией поступило на электронный адрес заявителя, который согласие на получение рекламы от ПАО «Росгосстрах Банк» не давал, сообщили в Свердловском УФАС России.

В банке пытались оправдать свои действия тем, что ранее адресат был их клиентом. Адрес бывшего клиента из рассылки был удален.

#Суд#Административное дело#Спам#Арбитражный суд#Общество
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