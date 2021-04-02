Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») не только Анатолию Чернову, вместе с ним судят троих его подчиненных, командира взвода и инспекторов ДПС, сообщает АН «Между строк».
В ходе следствия выяснилось, что в июле 2020 года на Вагонке инспекторами ДПС был остановлен автомобиль. За рулем находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.
Мужчина уже получал 2 года колонии-поселения за вождении в нетрезвом виде, также он являлся виновником ДТП со смертельным исходом в 2018 году. Сотрудниками ГИБДД водитель был доставлен в отдел полиции. Далее он был отпущен по поручению, данным Черновым. Теперь бывшему силовику грозит до четырёх лет лишения свободы.