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Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

2 апреля 2021, 11:45
Фото: pixabay.com
Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») не только Анатолию Чернову, вместе с ним судят троих его подчиненных, командира взвода и инспекторов ДПС, сообщает АН «Между строк».

В ходе следствия выяснилось, что в июле 2020 года на Вагонке инспекторами ДПС был остановлен автомобиль. За рулем находился сын зампредседателя гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.

Мужчина уже получал 2 года колонии-поселения за вождении в нетрезвом виде, также он являлся виновником ДТП со смертельным исходом в 2018 году. Сотрудниками ГИБДД водитель был доставлен в отдел полиции. Далее он был отпущен по поручению, данным Черновым. Теперь бывшему силовику грозит до четырёх лет лишения свободы.

#Анатолий Чернов#Суд#ГИБДД#Начальник#Нижний Тагил#Общество
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