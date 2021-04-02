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Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в Екатеринбурге

2 апреля 2021, 18:45
Фото: 1mediainvest.ru
Генеральная репетиция парада Победы впервые состоится днем в Екатеринбурге. Все желающие смогут увидеть репетицию 7 мая в 10.00, сообщает пресс-службу мэрии города.

Однако репетиция пройдет с соблюдением всех мер безопасности. К началу мероприятия на площади 1905 года поставят экраны, динамики и зрительские ряды.

Отмечается, что сам парад состоится в уральской столице 9 мая в 10.00. После шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам города, а с 14.00 до 20.00 на площади 1905 года можно будет увидеть историческую хронику и художественные фильмы о советских воинах.

В конце дня в Историческом сквере запланирован гала-концерт и салют.

Напомним, в Екатеринбурге объявлен месячник подготовки ко Дню Победы. В течение апреля в городе будут регулярно перекрывать улицы, чтобы военные смогли проводить репетиции.

Названы даты перекрытия дорог в Екатеринбурге для репетиции парада Победы
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