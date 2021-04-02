Государство поможет российской молодежи стать предпринимателями

Компанию по производству металлочерепицы создали в 1990 году мои бабушка и дедушка. Я помогаю им с 12-летнего возраста. Занимаюсь интернет-сайтом, участвую в производственных процессах. В программе участвую для того, чтобы получить больше опыта и помогать еще больше, рассказал один из участников Марк Красновский.