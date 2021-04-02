Около 4,5 тысячи первоклассников сядут за парты в школе в сентябре 2021 года в Нижнем Тагиле. В систему образования города входят 64 учреждения, в числе которых одна начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ, две начальные, одна основная и 60 средних школ. Четыре из них с углубленным изучением отдельных предметов, три гимназии и два лицея.
Кроме того, согласована передача в собственность Нижнего Тагила участка на улице Мелентьева на Гальянке для строительства новой школы на 1,2 тысячи мест. Планируется построить учебное учреждение, подобное новой школе № 100 на Муринских прудах.
Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», дети должны идти в первый класс не раньше шести с половиной лет и не позже восьми. Каждый родитель решает сам, какой возраст сына или дочери подходит больше. Это может зависеть от уровня подготовки, здоровья и мотивации будущего первоклассника.
Если дошкольник, который идет в первый класс, младше или старше этого возраста, при поступлении необходимо в учебное учреждение ему нужно предъявить разрешение о приеме, его можно получить на сайте Госуслуг.
В 2021 году кампания по записи детей в первый класс будет проходить в два этапа. За каждым учебным учреждением закреплены конкретные дома и улицы. В минпросвещения России объяснили, что сроки записи были перенесены с 1 февраля на 1 апреля для того, чтобы избежать ажиотажа во время подачи документов.
В Нижнем Тагиле прием заявлений начинается 1 апреля в 00.00 часов для детей:
Для этой категории детей запись завершится 30 июня 2021 года.
Записаться в учебное учреждение не по прописке можно с 6 июля. Зачисление будет, если в первых классах останутся свободные места. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но закончится не позднее 5 сентября.
Детям, которые ходят на курсы по подготовке к учебе, преимущество при поступлении не предоставляется.
Преимущество при зачислении имеют дети, которые относятся к школе по территориальному признаку. Иногда рядом с домом находится сразу несколько образовательных заведений и родители не знают, в какое из них обратиться. Узнать, какое из них верное, можно несколькими способами.
Самый простой из них — это проверить информацию на официальном сайте школы. Там обязательно, в открытом доступе, есть территориальная привязка домов и новые правила приема. Также можно позвонить по указанным контактным телефонам и задать вопрос секретарю. Кроме того, родители могут обратиться за данными в Управление образования.
Можно узнать об учебном заведении у соседей по дому, у которых есть учащиеся, или сходить лично.
При поступлении в школу в Нижнем Тагиле родителям или законным представителям в обязательном порядке требуется предоставить:
Также могут понадобиться документы, подтверждающие установление опеки или попечительства, справка с места работы родителя (законного представителя) при наличии права первоочередного приема на обучение, копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Подать заявление можно:
При регистрации заявления в электронном виде родителям или законным представителям нужно в течение трех рабочих лично подойти в выбранную школу и предъявить оригиналы документов. Там проверят достоверность сведений, указанных в онлайн-заявлении о приеме на обучение.
Помимо обязательных документов, учебные учреждения могут потребовать у родителей или законных представителей:
Требовать справку о состоянии здоровья первоклассника школа права не имеет, родители могут предоставлять ее по желанию. Также в учебных учреждениях не имеют права тестировать детей для определения способностей, чтобы распределить их по классам.
Обязательно понадобится медицинская карта формы 026/у-2000 с отметкой о вакцинации. Ее можно оформить бесплатно в государственных больницах, для этого понадобится сдать анализы и пройти обследования у врачей-специалистов. Если дошкольник ходит в государственный детский сад, то у него уже есть такая карта. Многие дошкольные учреждения проводят осмотры специалистов прямо в садиках, а затем передают сформированные документы в учебные учреждения.
Администрация может отказать в приеме детей в первый класс в случае отсутствия свободных мест в учреждении. При этом отказ в приеме маловероятен, так как при распределении закрепленных за школами территорий учитывается количество проживающих там детей.
Устроить детей в другое образовательное учреждение помогают муниципальные органы управления образованием, которые предоставляют родителям информацию о наличии свободных мест в других школах. Регистрация по месту жительства или пребывания дает преимущественное право на зачисление. Также с 2021 года отказать в приме не могут, если старшие братья или сестры уже учатся в этой школе, при этом дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.
Причиной для отказа может стать неправильное оформление документов или заявление, поданное не вовремя. Кроме того, могут не взять в первый класс по медицинским показаниям. Если образовательное учреждение частное, то там может проводиться индивидуальный отбор учеников.
Бабушка и дедушка могут подать заявление о приеме в школу, если у них есть на это особые права:
Также бабушка и дедушка могут участвовать в записи и школьной жизни внуков по доверенности от родителей. Чаще всего она оформляется сроком на один год в том случае, если родители постоянно работают и не могут посещать школьные собрания.
Если вы записались в школу по прописке, то ответ будет в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений. Администрация издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс детей, которые имеют право на преимущественное, внеочередное, первоочередное зачисление в организацию и проживающих на закрепленной территории после 30 июня.
Приказы о зачислении детей, не проживающих на закрепленной за территорией школы, издаются в течение пяти рабочих дней после приема заявления, которое подается с 6 июля, не позднее 5 сентября 2021 года.
После этого родителям направляется письмо о зачислении в школу или отказе в нем, при этом указывается, когда необходимо прийти для подписания документов.