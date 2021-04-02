Устроить детей в другое образовательное учреждение помогают муниципальные органы управления образованием, которые предоставляют родителям информацию о наличии свободных мест в других школах. Регистрация по месту жительства или пребывания дает преимущественное право на зачисление. Также с 2021 года отказать в приме не могут, если старшие братья или сестры уже учатся в этой школе, при этом дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.