«Машина в хлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем Тагиле

Иномарка врезалась в забор на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. На месте работает эвакуатор. Вокруг валяются обломки.

Происшествие случилось у дома № 12 на улице Космонавтов. Серый Opel снес два пролета ограждения. Машина в хлам. Рядом всё засыпано обломками, рассказала TagilCity.ru очевидица. В настоящий момент у места происшествия стоит эвакуатор. Стоявший рядом мужчина поделился, что иномарку «подрезали». Также он сообщил, что никто не пострадал в ДТП. На фотографиях у Opel повреждены передняя и задняя часть автомобиля, замятия на левых дверях, с правой стороны из-за деформации отошла передняя дверь, разбито стекло задней двери. Рядом на траве лежат бампер и два погнутых пролета забора. Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации ответ не был получен. Напомним, 31 марта водитель Hyundai врезался в столб в Екатеринбурге. Мужчина погиб на месте происшествия. По словам очевидцев, в кармане у управлявшего иномаркой была бутылка водки. Материалы по теме Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге Пожилая женщина погибла под колесами легковушки в Екатеринбурге В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле