Партия запрещенного домашнего мяса сожжена в Екатеринбурге

Партия домашнего мяса прибыла из Таджикистана и была обнаружена в ходе досмотра ручной клади и багажа пассажиров, сообщает пресс-служба Упраления Россельхознадзора по Свердловской области.
Продукция не имела никакой ветеринарной сопроводительной документации, разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.
В результате с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний продукция была изъята и уничтожена. Кроме того, нарушитель был привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.
Материалы дел переданы в таможенные органы.
Напомним, таможенники также изъяли 11 тонн контрафактной и немаркированной одежды, запрещенной к реализации на территории России. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 25 миллионов рублей.