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Заявивший о нападении в полиции уральский адвокат требует уволить полковника МВД

2 апреля 2021, 15:42
Фото: 1mediainvest.ru
Адвокат из Екатеринбурга Федор Акчермышев, который заявил о нападении полковника МВД Магомеда Курбанова, сказал, что будет требовать его увольнения.

На данный момент заявление о нападении было зарегистрировано в ГУВД и СКР по Свердловской области, рассказал Е1 адвокат.

Я требую, чтобы Курбанова уволили и привлекли к ответственности за превышение полномочий,отметил Акчермышев.

Сегодня мужчина прошел медицинское освидетельствование.

Адвокат отметил, что имеются записи с видеокамер и аудиозапись, которые могут подтвердить факт нападения.

Напомним, 28 марта адвокат в Екатеринбурге заявил о нападении в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина рассказал, что на него напал полковник Магомед Курбанов, который является одним из начальников уголовного розыска столицы Урала. Адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных. Девушка сбежала из семьи без документов, поскольку ее принуждали к браку. Защитник помогал ей восстанавливать документы. К отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу.

Адвокат обвинил начальника уголовного розыска Екатеринбурга в нападении
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