Больше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог

Администрация Нижнего Тагила постановила выдать разрешение на проведение работ по вырубке 133 тополей и 2 кленов вдоль дорог общего пользования на улице Октябрьской Революции и улице Циолковского (с путепроводом через железнодорожные пути по Циолковского).