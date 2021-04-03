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Еще у 11 тагильчан зарегистрирован коронавирус за сутки

3 апреля 2021, 09:40
Фото: 1mediainvest.ru
11 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии инфекция зафиксирована у 5 166 жителей Нижнего Тагила.

В Свердловской области за сутки выявлено 133 случая инфекции, общее число заболевших достигло 82 915 человек. 275 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Со 2 по 3 апреля из больниц выписано 145 жителей региона, в начала пандемии от COVID-19 выздоровело 76 288 человек. За последние 24 часа от инфекции скончалось девяь свердловчан, всего зарегистрировано 2 762 летальных случая.

#Заболеваемость#Статистика#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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